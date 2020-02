Nach Rassismusvorfall: Kwadwo befürwortet Spielabbrüche

«Der Fußball hat eine große Macht. Wir sollten dann alle zusammenrücken, sagen, so geht es nicht weiter, dann spielen wir nicht», sagte der 23 Jahre alte Profi der Würzburger Kickers am Samstag im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF auf die Frage, ob Spielabbrüche eine angemessene Reaktion sein könnten.

Kwadwo war am Freitag im Drittligaspiel bei Preußen Münster (0:0) von einem Zuschauer mit Affenlauten beschimpft worden. Andere Zuschauer reagierten mit «Nazis-raus»-Rufen und zeigten auf den Mann, so dass dieser in Polizeigewahrsam genommen werden konnte.

Die Reaktion sei «fast eine Genugtuung» für ihn gewesen, sagte Kwadwo. «Nochmal einen großen Dank an die Fans von Preußen, die da schnell und gut gehandelt haben», fügte der Fußballer mit ghanaischen Wurzeln hinzu.

SC Preußen Münster – Würzburger Kickers 1/28 Luca Schnellbacher im Duell mit Sebastian Schuppan. Foto: Jürgen Peperhowe

Fridolin Wagner behauptet sich gegen Robert Herrmann. Foto: Jürgen Peperhowe

Schnellbacher macht beim Einlauf einem Balljungen die Schnürsenkel zu. Foto: Jürgen Peperhowe

Schiedsrichterin Katrin Rafalski aus Baunatal, halber Weg zwischen Münster und Würzburg, pfeift die Partie. Foto: Jürgen Peperhowe

Fridolin Wagner kämpft mit Luca Pfeiffer um den Ball. Foto: Jürgen Peperhowe

Seref Özcan versucht, an Torwart Müller vorbeizukommen. Foto: Jürgen Peperhowe

Rossipal und Özcan gegen Fabio Kaufmann. Foto: Jürgen Peperhowe

Sehen Sie im Folgenden zahlreiche weitere Fotos der Partie. Foto: Jürgen Peperhowe

Nach den Beleidigungen sei er «sauer, verwundert und enttäuscht», gewesen. «Es ist das erste Mal, dass mir so etwas widerfahren ist. Es war ein Erlebnis, das man nicht in Worte fassen kann, das man niemandem zumuten möchte», sagte Kwadwo.