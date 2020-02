Die Gäste waren in der Anfangsphase spielbestimmend, kamen aber nur selten gefährlich zum Abschluss. Die beste Chance für den FSV vergab Morris Schröter, der mit einem Schuss aus halbrechter Position an MSV-Torhüter Leo Weinkauf scheiterte (24.). Anschließend spielte sich das Geschehen nur zwischen den Strafräumen ab, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Wegkamp nach einer Ecke mit einem Kopfball für die Führung. Die Gäste drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich, hatten aber Probleme, sich Chancen herauszuspielen. Die wenigen Möglichkeiten parierte FSV-Torhüter Johannes Brinkies, der die drei Punkte für seine Mannschaft auch in der Nachspielzeit sicher festhielt.