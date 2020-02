Mannheims imposante Serie hält auch beim Tabellenführer

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim hat seine imposante Serie auf fremden Plätzen dank einer beachtlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit ausgebaut. Nach einem 0:2-Rückstand gewannen die Mannheimer in der 3. Fußball-Liga beim Tabellenführer MSV Duisburg 3:2 (0:2) und kletterten selbst auf den zweiten Rang. Marco Schuster schoss den Siegtreffer für die Waldhöfer in der 85. Minute.

Von dpa