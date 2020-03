Brutales Foul von Duisburgs Engin überschattet MSV-Sieg

Duisburg (dpa/lnw) - Ein furchtbares Foul von Duisburgs Ahmet Engin hat den ersten Sieg vom Drittliga-Spitzenreiter MSV nach zuvor drei Niederlagen in Serie gegen den SC Magdeburg überschattet. Beim 1:0 (1:0) der Zebras am Freitagabend sah der Offensivspieler in der 60. Minute die Rote Karte für seinen brutalen Tritt gegen Magdeburgs Dominik Ernst, der umgehend ins Krankenhaus gefahren werden musste.

Von dpa