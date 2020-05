In Krefeld hofft man auf positive Signale. «Für uns ist die Fortführung der Saison alternativlos - auch im Hinblick auf die Tatsache, dass auch in der kommenden Saison vorerst ohne Zuschauer gespielt werden könnte», sagte KFC-Geschäftsführer Frank Strüver der «Rheinischen Post». «Ein Saisonabbruch wäre eine Katastrophe für die gesamte Dritte Liga», betonte der 49-Jährige.

Für den ehemaligen Bundesligaclub und DFB-Pokalsieger von 1985 unter dem damaligen Namen Bayer 05 Uerdingen ist die organisatorische Frage besonders wichtig, da die noch ausstehenden sechs Heimspiele derzeit im Düsseldorfer Stadion ausgetragen werden, wo für die heimische Fortuna in der Bundesliga auch noch vier Partien terminiert sind.

«Wie für alle Vereine ist die Situation sehr herausfordernd. Je länger sie fortwirkt, ohne dass sich entscheidend was bewegt, wird diese Herausforderung größer und größer. Wir haben keine Planungssicherheit bezüglich der organisatorischen und wirtschaftlichen Aufstellung in den kommenden Wochen», so Strüver.

Elf Runden vor Saisonschluss belegen die Uerdinger den elften Tabellenplatz mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Laut ursprünglichem Spielplan steht für den KFC am 28. Spieltag die Partie beim Tabellenzweiten Waldhof Mannheim an.