Drittligist Viktoria Köln plant Übertragung im Autokino

Köln (dpa) - Fußball-Drittligist Viktoria Köln plant beim Heimspiel am 2. Juni gegen den FSV Zwickau einen besonderen Service für die Fans. Die wegen der Corona-Krise ausgesperrten Anhänger sollen die Partie in einem Auto-Kino live verfolgen können - «unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorgaben und Verhaltensregeln im öffentlichen Raum», wie es in einer Mitteilung des Vereins von Donnerstag heißt.

Von dpa