3. Liga: Spitzenreiter Duisburg stolpert bei 1860

München (dpa) - Verfolger TSV 1860 München hat Tabellenführer MSV Duisburg den Wiederbeginn der Saison in der 3. Fußball-Liga kräftig verdorben. Trotz eines 0:2-Rückstands setzten sich die Löwen in ihrer ersten Partie nach der Corona-Pause am Sonntag mit 3:2 (0:1) gegen den Revierclub durch. Zudem gewann Preußen Münster am Sonntag das Abstiegsduell mit dem Halleschen FC 4:2 (3:0).

Von dpa