1:2 in Duisburg: Chemnitzer FC verpasst Überraschung

Duisburg (dpa) - Der Chemnitzer FC hat einen überraschenden Punktgewinn in der dritten Fußball-Liga verpasst. Das Team von CFC-Trainer Patrick Glöckner verlor am Samstag beim Spitzenreiter MSV Duisburg mit 1:2 (0:1) und muss mit 37 Zählern nach 30 Spieltagen weiter um den Klassenerhalt zittern. Lukas Daschner hatte die Gastgeber in der Schauinsland-Reisen-Arena nach elf Minuten in Führung gebracht. Rafael Garcia glückte neun Minuten nach Wiederanpfiff der Ausgleich. MSV-Kapitän stellte in der 80. Minute den 15. Erfolg des Tabellenführers sicher.

Von dpa