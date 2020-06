Meppen siegt erstmals seit Wiederbeginn der Drittliga-Saison

Zuvor hatten die Meppener, die nun 46 Punkte haben, in drei Partien seit der Fortsetzung der Saison in der 3. Liga erst einen Zähler geholt. Am Sieg in Köln konnte auch die Gelb-Rote Karte für Hassan Amin kurz vor Schluss (87.) nichts mehr ändern. Den aus Amins Foul resultierenden Elfmeter von Mike Wunderlich parierte Meppens Torwart Erik Domaschke.