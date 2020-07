Namensgeber der Duisburger Arena verlängert mit MSV

Duisburg (dpa) - Der Stadion des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg wird auch in der nächsten Saison Schauinsland-Reisen-Arena heißen. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Das Duisburger Unternehmen ist seit zehn Jahren Namensgeber des Stadions an der Wedau und hat nun den Vertrag mit dem Club für ein weiteres Jahr verlängert - unabhängig davon, in welcher Liga der MSV nächste Saison spielt.

Von dpa