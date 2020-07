Viktoria Köln holt Lorch von Zweitliga-Absteiger Wehen

Köln (dpa/lnw) - Viktoria Köln hat sich für die neue Saison in der 3. Fußball-Liga mit einem zweitligaerfahrenen Mittelfeldspieler verstärkt. Vom SV Wehen Wiesbaden kommt Jeremias Lorch zum Höhenberg. Der 24-Jährige, der in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet wurde, kam für Absteiger Wehen in der vergangenen Saison 20 Mal in der 2. Liga zum Einsatz. In der 1. Runde des DFB-Pokals hatte Lorch gegen den Bundesligisten 1. FC Köln nach 0:2-Rückstand mit zwei Treffern die Verlängerung erzwungen, der FC gewann letztlich im Elfmeterschießen.

Von dpa