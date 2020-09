Duisburg-Legende Dietz: An uns denkt leider niemand mehr

Duisburg (dpa) - Der ehemalige Fußball-Profi Bernard Dietz fühlt sich von seinem Herzensverein MSV Duisburg vergessen. Dass der heutige Drittligist, für den er in den 1970er und 80er Jahren mehr als 400 Spiele bestritt, ihn und ehemalige Weggefährten bei der Ticketvergabe für den Pokal-Hit gegen Borussia Dortmund am kommenden Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) nicht berücksichtigte, wurmt den 72-Jährigen. «Schön wär’s. Gern würde ich mich mal wieder in eine Ecke setzen. Allein, um zuzuschauen, um zu spüren, was sich hier gerade auf dem Spielfeld entwickelt beim MSV. Doch an mich und andere Vertreter aus guten alten MSV-Tagen denkt leider heute niemand mehr», sagte Dietz in einem Interview mit dem Portal «Liga drei» (Samstag).

Von dpa