1:1 gegen Duisburg: Lübeck weiter ohne ersten Saisonsieg

Lübeck (dpa/lno) - Der VfB Lübeck muss weiter auf seinen ersten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga warten. Am 3. Spieltag gab es gegen den MSV Duisburg ein 1:1 (0:0). Die Tore fielen erst nach der Pause: Nach 61 Minuten gingen die Hausherren durch Yannick Deichmann, der eine Vorlage von Marvin Thiel verwandelte, in Führung. Der ehemalige Bundesligist MSV übernahm nun die Initiative, VfB-Torwart Lukas Reader stand nun häufig im Blickpunkt, musste sich aber geschlagen geben, als Vincent Vermeij (78.) eine Rechtsflanke eingeköpfte, wobei VfB-Kapitän Tommy Grupe noch als Letzter am Ball war.

Von dpa