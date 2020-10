Saarbrücken will in Duisburg Tabellenführung verteidigen

Saarbrücken (dpa/lrs) - Trotz des Ausfalls von fünf Spielern will der 1. FC Saarbrücken im Gastspiel beim MSV Duisburg die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga verteidigen. «Es ist immer auch eine Gelegenheit für Akteure, die bislang auf ihre Chance warten mussten. Wir sind stark genug besetzt, um auch in Duisburg erfolgreich sein zu können», sagte Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok vor dem Geisterspiel an diesem Freitag (19.00 Uhr).