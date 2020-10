FSV Zwickau verliert in Unterzahl Heimspiel gegen Uerdingen

Nach dem Seitenwechsel war der FSV um den Ausgleich bemüht. Maximilian Wolfram (65.) und Manfred Starke (68.) scheiterten mit ihren Schüssen aber an KFC-Torwart Lukas Königshofer. In der 82. Minute schob Felix Drinkuth den Ball zudem am rechten Pfosten vorbei. Mit einem Mann weniger schnürte das Enochs-Team die Gäste in der Schlussphase in deren eigener Hälfte ein, ein Tor fiel aber nicht mehr.