Fußball-Drittligist Viktoria Köln zwei Spiele ohne Mielitz

Köln (dpa/lnw) - Fußball-Drittligist Viktoria Köln muss die kommenden beiden Spiele ohne Sebastian Mielitz bestreiten. Wie das DFB-Sportgericht am Montag mitteilte, wurde der 31 Jahre alte Torhüter wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Partien belegt. Mielitz war in der 42. Minute des Duells mit dem 1. FC Saarbrücken (0:2) am vergangenen Freitag des Feldes verwiesen worden. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Von dpa