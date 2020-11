2:2 als Hoffnungsschimmer: MSV mit Lettieri weiter sieglos

Für Lettieri, der bereits in der Saison 2014/15 mit dem MSV in die 2. Liga aufgestiegen war und Mitte November die Nachfolge des glücklosen Trainer Torsten Lieberknecht antrat, war es der zweite Punkt im dritten Spiel ohne Sieg. Für Kapitän Moritz Stoppelkamp war es nach der bitteren 0:4 Heimniederlage am Freitag gegen Aufsteiger SC Verl aber immerhin «ein Schritt in die richtige Richtung. Den nächsten Versuch für den ersten Saison-Heimsieg startet der MSV am Sonntag gegen Dynamo Dresden. Bedingt durch Nachholspiele wird es für den MSV das schon siebte Pflichtspiel im November.