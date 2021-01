Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg hat in der 3. Fußball-Liga beim 1:1 (1:0) einen Heimsieg aus der Hand gegeben. Sören Bertram (41.) hatte den FCM am Samstag sehenswert in Führung gebracht, Tobias Müller (55.) sorgte per Eigentor für den Ausgleich. Mit 15 Punkten aus 16 Spielen ist der FCM nun Tabellenvorletzter.

Von dpa