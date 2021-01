Rafael Garcia (48.) und Anton Donkor (70.) sorgten am Samstag für den Waldhof-Erfolg nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel waren die Mannheimer durch einen Treffer von Simon Handle mit 0:1 in Rückstand geraten (45.). Bis dahin hatten sich beide Teams gegenseitig neutralisiert, Torchancen gab es erst nach der Pause. Der dritte Auswärtssieg der Saison war am Ende hart umkämpft, aber verdient.

