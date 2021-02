Duisburg holt erfahrenen Stürmer Bouhaddouz aus Sandhausen

Duisburg (dpa/lnw) - Der MSV Duisburg hat sich für den Abstiegskampf in der 3. Fußball-Liga mit dem erfahrenen Stürmer Aziz Bouhaddouz verstärkt. Der 33-Jährige kommt nach MSV-Angaben ablösefrei vom Zweitligisten SV Sandhausen. Bouhaddouz absolvierte 17 Länderspiele für Marokko. Für den FSV Frankfurt, den FC St. Pauli und Sandhausen lief er insgesamt 186 Mal in der 2. Bundesliga auf und erzielte 44 Treffer. Der MSV belegt in der 3. Liga derzeit den 19. und damit vorletzten Platz.

Von dpa