1. FC Magdeburg geht gegen SC Verl mit 0:4 unter

Beim FCM stand erstmals Winterzugang Baris Atik in der Startelf, die erstmals in einem 4-1-3-2 auflief. Verl setzte den FCM früh unter Druck, erzwang Ballverluste und profitierte: Janjic (4.) traf von der Strafraumkante. Auch das 0:2 fiel über links, Yildirim (17.) musste die präzise Flanke nur einschieben. Magdeburg fehlte völlig der Zugriff aufs Spiel. So erhöhte Verl noch vor der Pause, zudem musste Koglin nach einer Notbremse vom Platz.

Nach der Pause mühte sich der FCM zwar, offensiv zu agieren, blieb aber zu ungenau. Verl dagegen nutzte die sich bietenden Lücken durch die Magdeburger Unterzahl, war aber im Abschluss zu umständlich. Erst in der Schlussphase konnte Verl noch einmal erhöhen.

