Drittligist Saarbrücken nach Sieg gegen Duisburg Fünfter

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken mischt nach dem vierten Sieg in Serie kräftig im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga mit. Der Aufsteiger gewann am Mittwoch das Nachholspiel gegen den MSV Duisburg mit 4:1 (1:0) und schob sich in der Tabelle mit 43 Punkten auf Rang fünf vor. Der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz beträgt nur noch zwei Zähler, zum ersten direkten Aufstiegsplatz sind es lediglich vier Punkte.

Von dpa