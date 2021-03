Lotte (dpa/mv) - Hansa Rostock ist wieder Tabellen-Zweiter in der 3. Fußball-Liga. Das Team von Trainer Jens Härtel kam am Dienstagabend in einem Nachholspiel zu einem 1:0 (0:0) beim KFC Uerdingen. Pascal Breier (67. Minute) erzielte das Siegtor für die Mecklenburger, deren Verteidiger Nico Neidhart nach einem Handspiel in der Nachspielzeit die Rote Karte sah.

Von dpa