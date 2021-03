Uerdingen nur 1:1 gegen Zwickau - Gegentor nach 19 Sekunden

Lotte (dpa) - Der KFC Uerdingen hat den Sprung aus der Abstiegszone der 3. Fußball-Liga verpasst. Die seit vier Spielen unbesiegten Krefelder kamen am Samstag im Nachholspiel gegen den FSV Zwickau über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus. Dabei liefen die Gastgeber, die ihre Heimspiele in Lotte austragen, zunächst dem Blitzstart der Sachsen hinterher. Ronny König hatte die Gäste bereits nach 19 Sekunden in Führung gebracht, ehe Uerdingens Torjäger Adriano Grimaldi in der 27. Minute den Ausgleich erzielte. Damit traf der 29-Jährige im vierten Spiel in Serie.

Von dpa