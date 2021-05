KFC Uerdingen: Insolvenzverwalter stellt Sanierungsplan vor

Krefeld (dpa) - Im Insolvenzverfahren beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen steht am Donnerstag ein wichtiger Termin an. Am Amtsgericht Krefeld wird der Insolvenzverwalter den Gläubigern ab 14.00 Uhr seinen Sanierungsplan für den Club vorstellen. Es sei möglich, dass die Gläubiger bereits am Donnerstag dem Plan zustimmen oder ihn ablehnen, erläuterte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch. Laut Ankündigung des Gerichtes werden auch nachträglich angemeldete Forderungen geprüft. Zu den Inhalten des Insolvenzplans äußerte sich der Verwalter auf Anfrage im Vorfeld nicht. Das Verfahren sei nicht öffentlich.

Von dpa