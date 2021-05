Uerdingen schafft Klassenverbleib: «Das ist ein Wunder»

Den Uerdingern, für die Mike Feigenspan in der 62. Minute den Führungstreffer erzielte, wurden in der laufenden Saison wegen eines Insolvenzverfahrens drei Punkte abgezogen. Dennoch sicherte sich das Team für das vierte Jahr nacheinander die Teilnahme an der 3. Liga. «Ich habe immer daran geglaubt, aber das ist schon ein kleines Wunder. Das ist unglaublich, was wir hier in den vergangenen vier Wochen geleistet haben», sagte KFC-Interimscoach Jürgen Press.

