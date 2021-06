Uerdingen zieht sich zurück: Meppen vor Drittliga-Verbleib

Meppen (dpa/lni) - Der SV Meppen darf trotz seines sportlichen Abstiegs auf einen Verbleib in der 3. Fußball-Liga hoffen. Der Konkurrent KFC Uerdingen, der sich am letzten Spieltag nur knapp vor den punktgleichen Meppenern den Klassenerhalt gesichert hatte, muss sich aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Profifußball zurückziehen. «Ohne Investor und damit ohne finanzielle Planungssicherheit für die kommende Saison gibt es für die KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH keine positive Fortführungsprognose mehr», teilte der Traditionsclub am Mittwoch in einer Presseerklärung mit.

