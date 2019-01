Der 22-Jährige zog sich im Ligaspiel beim FC Fulham (2:1) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Wie der Club aus London am Dienstag mitteilte, kann der Offensivspieler erst Anfang März wieder mit dem Training beginnen.

Damit fehlt er auf jeden Fall im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Königsklasse gegen Dortmund am 13. Februar im Wembleystadion. Auch ein Mitwirken in der zweiten Partie am 5. März in Dortmund scheint unrealistisch.

Außer Kane, der eine Knöchelblessur auskuriert und auch erst im März zurückerwartet wird, fehlt Tottenham derzeit in Heung-Min Son ein dritter wichtiger Offensivmann. Der Südkoreaner spielt für sein Land beim Asien Cup, wird aber gegen Dortmund wieder dabei sein.