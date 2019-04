Liverpool klar ins Halbfinale - Tore-Wahnsinn: Man City raus

Manchester (dpa) - Nach einem Tore-Wahnsinn hat Manchester City mit seinem Trainer Pep Guardiola das Halbfinale der Fußball-Champions League verpasst. Dagegen schaffte Trainer Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool ohne große Mühe den Sprung in die Runde der letzten Vier der europäischen Königsklasse.

Nach einer Rekord-Anfangsphase mit fünf Toren in 21 Minuten gewann City gegen Tottenham Hotspur mit 4:3 (3:1). Das Ergebnis reichte den Londonern nach dem 1:0 im Hinspiel vor einer Woche fürs erstmalige Erreichen der Vorschlussrunde. City hatte auch noch Pech: In der Nachspielzeit wurde der vermeintlich erlösende Treffer durch Raheem Sterling nach Videobeweis noch aberkannt. Klopps Team setzte sich beim portugiesischen Meister FC Porto mit 4:1 (1:0) durch und ließ nach dem 2:0 vor einer Woche keine Zweifel aufkommen.

Im Halbfinale kommt es am 1. und 8. Mai zum Giganten-Duell der Liverpooler gegen den FC Barcelona, der am Vortag Manchester United ausgeschaltet hatte. Tottenham spielt gegen das Überraschungsteam von Ajax Amsterdam um den Einzug in das Endspiel am 1. Juni in Madrid.

Die über 50.000 Zuschauer in Manchester erlebten einen komplett verrückten Start. Noch nie waren in einem Champions-League-Spiel fünf Tore in 21 Minuten gefallen. In der vierten Minute traf City-Stürmer Sterling. Dann folgte der Auftritt von Heung-min Son. Der ehemalige Bundesliga-Profi drehte mit zwei Toren binnen drei Minuten (7./10.) die Partie. Schon beim 1:0-Hinspielsieg hatte der Südkoreaner den entscheidenden Treffer erzielt.

Auch nach Sons Doppelpack war keine Zeit zum Durchatmen. Bernardo da Silva (11.) gelang sofort der Ausgleich für Manchester. Zehn Minuten später war es wieder Sterling, der für die Führung von City sorgte. Danach spielten nur noch die Gastgeber, doch mussten ihre Anhänger bis zur 59. Minute bis zum nächsten Torjubel warten: Nach Vorlage des überragenden Belgiers Kevin de Bruyne hämmerte Sergio Agüero den Ball ins Netz. Schluss war aber noch lange nicht: Fernando Llorente (73.) schaffte den für Tottenham entscheidenden dritten Treffer per Hüfte.

City drängte weiter. Guardiola brachte den deutschen Nationalspieler Leroy Sané (82.). Sterlings nicht anerkannter Treffer machte den Wahnsinn perfekt. Schon am Samstag kann City an gleicher Stelle Revanche nehmen in der Premier League. Doch das war nur ein schwacher Trost.

In Porto musste sich der FC Liverpool nur die erste halbe Stunde dem Gastgeber erwehren. Die Portugiesen waren zunächst das dominante Team, doch fehlte die letzte Konsequenz vor dem Tor. Die Liverpooler nutzten hingegen gleich ihre erste Chance zur Führung. Sadio Mané (26.) drückte nach Vorlage von Mohamed Salah den Ball über die Linie. Danach geriet der Premier-League-Erste nicht mehr in Gefahr. Salah (65.) beseitigte mit seinem Tor auch die letzten Zweifel. Der Gegentreffer von Eder Militao (68.) war nur ein Schönheitsfehler. Roberto Firmino (77.) und Virgil van Dijk (84.) schossen den deutlichen Erfolg heraus.