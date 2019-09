FC Bayern freut sich auf «Prüfstein» Tottenham

London (dpa) - Der FC Bayern blickt dem ersten großen Champions-League-Abend der neuen Saison mit Vorfreude entgegen.

Nachdem die Münchner in der Fußball-Bundesliga die Tabellenführung erobert haben, wollen sie beim letztmaligen Finalisten Tottenham Hotspur ihre Spitzenposition in Europas Eliteliga behaupten. «Es ist eigentlich immer der Anspruch von Bayern München gewesen, vorne zu sein», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug auf die Insel. «Das wird sicherlich ein schwerer Prüfstein für uns werden.»

Der deutsche Fußball-Rekordmeister führt die Tabelle nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Roter Stern Belgrad mit drei Punkten vor Tottenham (1) und Olympiakos Piräus (1) an, die sich 2:2 getrennt hatten. «Wir wollen idealerweise nach dem Spiel weiter Tabellenführer sein», sagte Rummenigge. Im Vergleich zum 3:2 gegen Paderborn müsse die Mannschaft gegen Tottenham aber noch eine Schippe drauflegen, mahnte der Vorstandschef.

Bei der Begegnung am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) im teuersten Stadion der Welt, das in diesem Frühjahr eröffnet wurde und den Club rund eine Milliarde Euro kostete, steht auch das Duell der Torjäger Robert Lewandowski und Harry Kane im Fokus. «Es sind vielleicht die beiden besten Mittelstürmer der Welt im Moment», sagte Rummenigge. Kane traf wie Lewandowski in der Königsklasse in diesem Jahr einmal, dazu glückten ihm fünf Saisontore. Lewandowski traf in der Liga bereits zehnmal.

Wie erwartet reisten auch Abwehrspieler Lucas Hernández und Offensivakteur Ivan Perisic mit. Weltmeister Hernández musste am Samstag mit Kniebeschwerden ausgewechselt werden, Perisic fehlte wegen eines grippalen Infekts. «Ich freue mich auf das Spiel. Das wird ein interessantes und schweres Spiel. Man wird sehen, wie wir da rauskommen», sagte Rummenigge.

Rummenigge nahm speziell Joshua Kimmich nach dessen jüngster Kritik am Auftritt des FC Bayern in die Pflicht. «Wenn man kritisch ist, muss man die Flagge in die Hand nehmen, nach oben halten und dann müssen alle demjenigen hinterher rennen. Aber dann muss er auch große Leistung liefern. Den Anspruch muss er jetzt bei sich selber auch haben», sagte der Vorstandschef. Kimmich hatte nach dem 3:2-Sieg der Bayern am Wochenende in Paderborn Kritik am Auftritt des Teams geübt.

«Wenn er Kritik äußert, dann muss er vorneweg gehen und Top-Leistungen bringen», sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. «Wer die Klappe aufmacht, muss natürlich auch vorneweg marschieren. Das tut er auch.» Grundsätzlich befürwortete Salihamidzic das klare Auftreten von Kimmich. «Ich mag ja Spieler, die was sagen, die Verantwortung übernehmen. So ist der Josh», sagte der Sportdirektor.

Verantwortung übernehmen sei keine Sache des Alters, sagte Rummenigge über den 24-jährigen Kimmich. «Der Faktor ist exklusiv die Leistung, egal wie alt einer ist. Wir haben hinten im Tor einen etwas älteren Herren, der schon die drei vorne stehen hat, und vorne einen etwas älteren Herren, der auch schon die drei stehen hat. Die zwei sind da gute Vorbilder auch für Joshua.»