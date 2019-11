Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp trennte sich vom SSC Neapel und dessen Coach Carlo Ancelotti in der Gruppe E mit 1:1 (0:1). Der Belgier Driess Mertens brachte die Gäste in Führung (21. Minute), Dejan Lovren glich aus (21.). Am letzten Gruppen-Spieltag muss der Tabellenführer der englischen Premier League zu RB Salzburg und wäre mit einem Punktgewinn weiter.

Der frühere Hamburger und Stuttgarter Trainer Hannes Wolf verlor bei seinem Champions-League-Debüt mit dem belgischen Club KRC Genk mit 1:4 (0:2) gegen Salzburg und steht als Letzter der Gruppe E fest.