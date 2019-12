Der beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach angeschlagen ausgewechselte Innenverteidiger dürfte damit auch eine Alternative für die Königsklassen-Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) sein. Dagegen fehlte bei der mit etwas Verspätung begonnenen Einheit, von der nur die ersten 15 Minuten für Medienvertreter zugänglich waren, der ebenfalls in Gladbach vorzeitig ausgetauschte Corentin Tolisso. Bei ihm und Boateng waren «neurogene Muskelverhärtungen» diagnostiziert worden.

Nach zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga wollen die Münchner gegen die Mannschaft von José Mourinho einen Rekord in der Königsklasse perfekt machen. Sechs Siege in sechs Gruppenspielen glückten noch keiner deutschen Mannschaft. Das Hinspiel in London hatten die Münchner vor zwei Monaten mit 7:2 gewonnen.

Verzichten muss Trainer Hansi Flick im Heimspiel auf die verletzten Niklas Süle, Lucas Hernández, Michaël Cuisance und Fiete Arp. Arp lief mit Tolisso am Dienstag auf einem Nebenplatz.