Am Dienstagabend hatten die Fans während der Partie auf den teilweise eng besetzten Tribünen dicht an dicht gestanden und überschwänglich gemeinsam gejubelt. In Rennes sind laut Stadt maximal 5000 Menschen bei Großveranstaltungen erlaubt - das gilt auch für das Stadion. Voraussetzung dafür ist, dass zwischen jeder Person oder jeder Gruppe von Personen, zu der maximal sechs Menschen zählen, ein freier Platz eingehalten wird. Die Maske ist Pflicht, etliche Fans schützten Mund und Nase am Dienstagabend aber nicht.

In Frankreich ist die Corona-Lage sehr angespannt. Das Land verzeichnete am Wochenende einen Spitzenwert von mehr als 32 000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Für Rennes und andere Städte stellte die Regierung in der vergangenen Woche fest, dass sich die Corona-Lage dort etwas stabilisiert habe.

© dpa-infocom, dpa:201021-99-27391/2