Mit vier Siegen aus vier Spielen steht der Fußball-Club aus der Premier League verlustpunktfrei an der Tabellenspitze der Gruppe C. In den beiden verbleibenden Spielen kann Man City nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden. Phil Foden erzielte in der 36. Minute das entscheidende Tor.

© dpa-infocom, dpa:201125-99-464967/2