«Siege sind generell wichtig, idealerweise gewinnst du beide Spiele», sagte Nagelsmann. «Aber das wichtigere Spiel ist am Dienstag, das können wir nicht wiederholen.» In der Liga kämen hingegen auch nach Samstag noch ein paar Partien.

Gegen den englischen Rekordmeister muss Leipzig gewinnen, um in jedem Fall in die K.o.-Runde einzuziehen. «Trotzdem», sagte Nagelsmann, «wenn man gegen Bayern spielt auswärts und die Tabellenführung übernehmen kann, ist das trotzdem reizvoll.» Er werde «definitiv nicht in der Kabine stehen und sagen, wir nehmen ein paar Gänge raus. Wir werden trotzdem Vollgas geben.»

