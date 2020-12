Dieser namentlich nicht genannte Ethik- und Disziplinarinspektor werde die Vorfälle während der Partie zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir aus Istanbul prüfen. Weitere Informationen werde es «in Kürze» geben, hieß es in der Mitteilung des Dachverbandes.

Wegen einer angeblichen rassistischen Beleidigung durch den Vierten Offiziellen gegen Basaksehirs kamerunischen Assistenztrainer Pierre Webo hatten am Dienstagabend sowohl die Istanbuler wie auch Gastgeber Paris Saint-Germain den Rasen verlassen. Nach längeren Diskussionen in den Katakomben wurde die Partie abgebrochen und sollte am Mittwochabend mit neuen Schiedsrichtern fortgesetzt werden.

