«Ich glaube, dass die Phase hart ist, aber es ist weiterhin eine Weltklasse-Mannschaft mit einem absoluten Weltklasse-Trainer. Jürgen hat schon ein paar Krisen gehabt, die er meistern musste», sagte Nagelsmann vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in Budapest. Das erste Duell hatte Liverpool 2:0 gewonnen, allerdings in der englischen Premier League zuletzt sechs Heim-Niederlagen nacheinander kassiert.

Nagelsmann sieht Leipzig trotz der unterschiedlichen Formkurven nicht als Favoriten. «Uns interessieren die Liga-Ergebnisse von Liverpool nicht, denn aktuell sind wir der Verlierer des Duells. Deshalb sind wir nicht der Favorit, sondern der Herausforderer», sagte der 33-Jährige. Er könne nachvollziehen, dass Liverpool gerade eine harte Zeit durchmache. «Aber sie werden das hinkriegen, dafür sind die Spieler zu gut und der Trainer erst recht.»

Personell muss der RB-Coach nur wenige Abstriche machen. Schmerzhaft ist allein der Ausfall von Angeliño. Der Spanier wird wegen einer Muskelverletzung erst nach der Länderspiel-Pause wieder zur Verfügung stehen. Kapitän Marcel Sabitzer und der Innenverteidiger Willi Orban reisen mit nach Budapest.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-748500/2