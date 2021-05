«Er hat in einer schwierigen Saison so einen guten Job gemacht. Dass sie jetzt im Finale der Champions League stehen, hätten womöglich nicht viele erwartet, als er präsentiert worden ist», sagte der 30-Jährige am Montag. Gündogan trifft mit Manchester City am Samstag (21.00 Uhr/Sky) in Porto im Finale der Fußball-Königsklasse auf Chelsea.

Tuchel hatte den Trainer-Posten bei Chelsea Ende Januar vom glücklosen Frank Lampard übernommen. Die Mannschaft blieb in den ersten 14 Spielen unter Tuchel ungeschlagen und qualifizierte sich am Sonntag am letzten Spieltag der englischen Premier League trotz einer Niederlage bei Aston Villa erneut für die Champions League. «Ich bin froh, dass er nun in der stärksten Liga der Welt zeigen kann, wie gut er ist», sagte Gündogan. Er erwarte ein hochklassiges Finale.

Im letzten Saisonspiel von City war Gündogan nicht zum Einsatz gekommen. Der Mittelfeldspieler saß leicht angeschlagen auf der Bank, gab aber Entwarnung. «Mir geht es gut. Es war nur ein kleiner Schlag und die Muskulatur hat reagiert», sagte Gündogan. City siegte auch ohne den Führungsspieler 5:0 gegen den FC Everton.

