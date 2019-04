«Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams können davon ausgehen, dass sie die nächste Runde erreichen können», sagte SC-Trainer Steffen Baumgart vor dem Viertelfinale am 2. April (18.30 Uhr) gegen den Ligarivalen Hamburger SV.

Die mögliche Einnahme von 2,656 Millionen Euro für den Einzug ins Halbfinale wertete Baumgart im Vergleich zur historischen Dimension des Spiels eher als Randnotiz. «Es gibt eine Menge Geld, aber es geht darum, etwas zu leisten. In zehn Jahren spricht niemand mehr vom Geld, aber davon, dass wir ins Halbfinale gekommen sind», meinte der Coach.

Vor dem Viertelfinale in der mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Paderborner Arena haben die Ostwestfalen keine Ausfälle zu beklagen. Auch Angreifer Sven Michel und Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis haben ihre Blessuren überstanden und stehen zur Verfügung. Baumgart wollte sich am Montag nicht festlegen, welchem Torwart er das Vertrauen schenkt. Leopold Zingerle kam zuletzt in der Liga zum Einsatz, Michael Ratajczak spielte diese Saison in den bisherigen Pokalpartien. «Die Torwart-Situation ist offen», erklärte Baumgart.