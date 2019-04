Der 27-Jährige Grieche hat in dieser Saison wegen eines Knorpelschadens im Knie noch kein Spiel absolviert. Sein letzter Einsatz war am letzten Spieltag der Vorsaison beim 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach, der HSV stieg damals trotz des Sieges erstmals aus der Bundesliga ab. Am Samstag im Liga-Spiel in Bochum (0:0) hatte er zumindest im Kader gestanden.