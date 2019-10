Der Pole wird zunächst geschont, sitzt aber auf der Bank. Dafür steht der Ex-Bochumer Leon Goretzka, der von 2001 bis 2013 für den VfL gespielt hatte, am Dienstagabend an alter Wirkungsstätte in der Startelf des Rekord-Pokalsiegers. Auch Thomas Müller und Philippe Coutinho nahmen vorerst auf der Bank Platz.