Düsseldorf (dpa) - Mit viel Mühe hat Fortuna Düsseldorf das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Tabellen-14. der Fußball-Bundesliga bezwang am Mittwochabend den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue mit 2:1 (1:1) und steht zum 18. Mal in der Runde der besten 16 Teams.

Vor 20.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielten Rouwen Hennings (45./Foulelfmeter) und Kasim Adams (75.) die Treffer für den zweimaligen Pokalsieger, der am Sonntag zum rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln antritt. Der Zweitliga-Vierte Aue, für den Florian Krüger (10.) traf, muss sich am Samstag im Verfolger-Duell mit dem 1. FC Heidenheim auseinandersetzen.

Die Gastgeber, die mit fünf neuen Spielern in der Startelf, darunter auch Torhüter Florian Kastenmeier antraten, wurden gleich zu Beginn kalt erwischt. Krüger traf nach einer Abwehr von Kastenmeier mit einer Direktabnahme zum 1:0 für die Sachsen. Der Stürmer, der bei Aue neu ins Team kam, hatte schon in der ersten Minute eine gute Chance für die Gäste, die aus einer kompakten Abwehr immer wieder mit gefährlichen Kontern für Gefahr sorgten. Pascal Testroet vergab die Chance zum 2:0, aber Andre Hofmann klärte noch vor der Linie (20.).

Erst ein von Torjäger Hennings verwandelter Strafstoß brachte die sehr umständlich und ideenlos agierenden Gastgeber wieder ins Spiel. Erik Thommy war zuvor im Strafraum der Gäste gefoult worden. Aus dem Spiel heraus hatte die Fortuna zuvor kaum gefährliche Offensivaktionen. Für Hennings war es bereits der siebte Pflichtspieltreffer in dieser Saison.

Nach dem Ausgleich entwickelten die Düsseldorfer mehr Zug zum Tor und hatten durch Thommy und Hennings weitere Möglichkeiten, eine davon mit einem Schuss aus 50 Metern knapp neben das leere Tor (56.). Die mittlerweile überlegenen Gastgeber kamen in der Schlussphase durch einen Schuss aus zehn Metern von Adams zum Siegtreffer.