Der 24 Jahre alte Verteidiger sollte an diesem Freitag das Abschlusstraining vor dem Finale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen in Berlin absolvieren, «und dann entscheiden wir, ob er morgen im Kader ist», sagte Bayern-Trainer Hansi Flick.

Süle hatte sich am 19. Oktober vergangenen Jahres beim 2:2 auswärts gegen den FC Augsburg das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. «Er hat eine sehr gute Entwicklung gemacht», lobte Flick. Süle bestritt nach Angaben des 55 Jahre alten Bayern-Trainers auch alle bisherigen Einheiten mit der Mannschaft in dieser Woche.

Fehlen werden Flick in der Partie im Berliner Olympiastadion an diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) nur Javier Martínez und Corentin Tolisso. Alle anderen Spieler seien an Bord. Bei Gegner Leverkusen muss Coach Peter Bosz auf Dailey Sinkgraven und Paulinho verzichten.

© dpa-infocom, dpa:200703-99-662834/2