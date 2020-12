Bittencourt plagt eine Sprunggelenkverletzung, die bereits einen Einsatz beim 1:0 in Mainz in der Fußball-Bundesliga unmöglich gemacht hatte. Toprak musste in Mainz wegen eines Schlages auf die Achillessehne zu Beginn der zweiten Hälfte ausgewechselt werden. Fehlen werden in Hannover auf jeden Fall die drei Stürmer Milot Rashica, Niclas Füllkrug und Davie Selke.

