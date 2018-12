Wie der Club aus London am Heiligabend auf seiner Internetseite mitteilte, ist ein Bruch im rechten Fuß des ehemaligen Dortmunder Bundesligaprofis der Grund für die Zwangspause. Unter Trainer Unai Emery war der Armenier zuletzt Stammspieler. Die Verletzung hatte sich der 29-Jährige am vergangenen Mittwoch im Ligapokal gegen Tottenham Hotspur (0:2) zugezogen.

Der deutsche Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi fehlt den Gunners momentan aufgrund von Oberschenkelproblemen, der 26-Jährige soll aber noch in dieser Woche ins Training zurückkehren. Arsenal, aktuell Fünfter der Tabelle, tritt am Mittwoch zum Auswärtsspiel bei Brighton & Hove Albion an.