In der dritten Runde des FA Cups setzten sich die Red Devils mit 2:0 (2:0) gegen den Zweitligisten FC Reading durch. Der Spanier Juan Mata (22. Minute) per Foulelfmeter und der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku (45.+4) erzielten im Old Trafford die Tore für Man United.

Der 12-malige Pokalsieger Man United, bei dem Solskjaer im Dezember das Traineramt von José Mourinho übernahm, belegt in der Premier League derzeit den sechsten Platz. Reading kämpft als Vorletzter der zweitklassigen Championship gegen den Abstieg.

Außerdem erreichte West Ham United durch ein 2:0 (1:0) gegen Zweitligist Birmingham City die nächste Runde. Brighton & Hove Albion gewann mit 3:1 (2:0) bei Premier-League-Konkurrent AFC Bournemouth.