Das sagte der 31 Jahre alte Ex-Bundesliga-Profi nach seinem Eintreffen in der katalanischen Metropole. Der überraschende Wechsel des Mittelfeldspielers vom italienischen Club US Sassuolo nach Barcelona war am Montagabend bekanntgegeben geworden.

«Ich denke, für jedes Kind, das anfängt, Fußball zu spielen, ist ein großer Traum, für einen Club wie Barcelona zu spielen. Für mich wird ein großer Traum wahr», sagte Boateng in einem Interview des 25-maligen spanischen Meisters. «Ich will alles geben und versuchen, dem Club zu helfen», kündigte der gebürtige Berliner an.

Der spanische Tabellenführer leiht Boateng bis zum Saisonende aus, zudem besitzt der Verein eine Kaufoption über acht Millionen Euro. Die offizielle Vertragsunterzeichnung erfolgt am Dienstag in Barcelona. Boateng spielte zuvor in der Bundesliga für Hertha BSC (2005 bis 2007), Borussia Dortmund (2009), den FC Schalke 04 (2013 bis 2015) und Eintracht Frankfurt (2017/18).