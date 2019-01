Monaco (dpa) - Nach enttäuschenden Ergebnissen in der französischen Ligue 1 hat der Fußball-Verein AS Monaco seinen Trainer Thierry Henry mit sofortiger Wirkung suspendiert.

Wie der Club mitteilte, steht eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des früheren französischen Nationalspielers allerdings noch aus. Zunächst werde Co-Trainer Franck Passi das Training übernehmen.

Der Verein steht derzeit mit 15 Punkten auf dem vorletzten Platz der französischen Liga. Neben einem 1:1-Unentschieden gegen Marseille hatte es in der Ligue 1 zuletzt eine 1:5-Klatsche gegen Straßburg und eine 0:2-Niederlage gegen den Tabellenletzten EA Guingamp gegeben. Auch in der Champions League lief es für den 41-jährigen Henry in seiner ersten Station als Trainer nicht rund. Mit nur einem Punkt hatte AS Monaco die Gruppenphase als Tabellenletzter beendet.

Henry hatte den Posten als Coach von Monaco erst im Oktober 2018 angetreten. Der einstige Welt- und Europameister beerbte Leonardo Jardim. Der Portugiese hatte nach dem enttäuschenden Saisonstart seinen Posten räumen müssen. Die AS Monaco ist Henrys Jugendclub, mit dem er 1997 französischer Meister wurde.