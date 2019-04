Der 32-Jährige ist seit 2015 in Turin, wo er die letzten drei Meisterschaften gewonnen hat. Juventus ist derzeit auf dem besten Weg zum achten Titel in Folge. Für Juve hat er 43 Tore in 159 Spielen geschossen.

Von der kroatischen Nationalmannschaft, mit der er vergangenes Jahr Vize-Weltmeister wurde, hat sich Mandzukic nach dem verlorenen Finale gegen Frankreich verabschiedet.