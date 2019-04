FC Twente steigt wieder in erste niederländische Liga auf

Enschede (dpa) - Der FC Twente hat den Aufstieg in die erste niederländische Fußball-Liga geschafft. Dem in der Stadt Enschede ansässigen Club reichte ein 0:0 im Heimspiel gegen die Zweitvertretung des AZ Alkmaar, um die Rückkehr in die Eredivisie perfekt zu machen.